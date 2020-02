Spal-Juventus, le pagelle di Angelo Di Livio: Bentancur e Ronaldo illuminano Ferrara

Spal-Juventus, ecco le pagelle di Angelo Di Livio

SZCZESNY 5,5 – Poco impegnato dall’attacco della Spal fino al calcio di rigore di Petagna, che però spiazza facilmente il polacco.

DANILO 6 – Fa buona guardia sulla fascia destra e duetta bene con Cuadrado quando c’è da proporre. Partita ordinata che dà fiducia per i prossimi impegni.

RUGANI 5 – Vicino a Chiellini tende a sentirsi più protetto e tira fuori una prestazione all’altezza delle richieste. Appena il capitano esce dal campo commette una grossa ingenuità e regala un calcio di rigore alla Spal.

CHIELLINI 6 – Qualche errore di troppo, comprensibile dopo quasi 6 mesi di inattività, ma tanta esperienza che dà sicurezza ai compagni. Non ha ancora i 90′ nelle gambe e la gara di oggi gli serve più per ritrovarli che per altro. (Dal 54′ DE LIGT 6 – Dà fiato al capitano e riesce a chiudere tutto quello che può, la ritrovata concorrenza non potrà fargli altro che bene.)

ALEX SANDRO 6 – Soffre leggermente il dribbling di Strefezza e rimane troppo spesso indietro nella marcatura. Ma non fa mancare il suo apporto in fase offensiva ed è sempre il primo a pressare quando la Juventus perde il pallone nei pressi della zona occupata da Cristiano Ronaldo.

RAMSEY 7 – Schierato da mezz’ala dovrebbe garantire alla manovra bianconera più rapidità e imprevedibilità, ma troppo spesso appare timido e preferisce il retropassaggio. Nel secondo tempo mostra più intraprendenza e finalmente si inserisce in area. Dybala lo serve e trova il primo gol in Serie A con un cucchiaio di gran classe. (Dal 73′ RABIOT S.V.)

BENTANCUR 6,5 – Ottima partita da vertice basso, non fa rimpiangere Pjanic in alcun modo. Insostituibile e versatile, a 22 anni è una colonna di questa Juventus. Niente da aggiungere.

MATUIDI 6 – Tantissimo lavoro in copertura come sempre. Non replica la prodezza vista durante l’ultima uscita, ma serve CR7 con continuità e discreta precisione, tanto basta. (Dal 80′ BERNARDESCHI S.V.)

CUADRADO 6,5 – Con uno strappo dei suoi approfitta dell’unica distrazione della retroguardia ferrarese nel primo tempo, crossa con il tempo giusto e regala l’assist a Cristiano Ronaldo.

DYBALA 6,5 – Imbrigliato dalla difesa folta della Spal, è costretto a tornare indietro per cercare di accendere la luce. Inventa un gol dal nulla, che la spizzata di Zukanovic e il palo interno non mandano sul tabellino. Si rifa servendo un assist fantastico a Ramsey, una verticalizzazione perfetta che il gallese non spreca.

RONALDO 7 – È una gara speciale per lui, la millesima da professionista, che prova a onorare con prodezze degne del suo nome. Spreca un’occasione più ghiotta della serata lasciando un tempo di gioco di troppo prima di calciare in porta. Si rifa poi sul cross di Cuadrado che lo libera in porta e gli regala la gioia del gol, l’undicesimo nelle ultime undici presenze.

