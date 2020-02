Spal-Juventus, le formazioni ufficiali: c’è Chiellini dal primo minuto, torna anche Ronaldo

TORINO- Meno di un’ora al fischio d’inizio di Spal-Juventus, terzo anticipo della sesta giornata di ritorno di serie A. Maurizio Sarri stupisce tutti e, in difesa, rilancia capitan Chiellini dal primo minuto, spedendo il diffidato De Ligt in panchina. A centrocampo Matuidi vince il ballottaggio con Rabiot, mentre in avanti ci sarà il tridente Cuadrado-Dybala-Ronaldo:

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Strefezza; Petagna. All:Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All:Sarri

