Spal-Juventus, il probabile undici bianconero: Ramsey in vantaggio su Matuidi

TORINO- Vigilia di Spal-Juventus, secondo anticipo del sabato della Serie A. Come riportato da Sky Sport, ancora pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri, orientato a riproporre in campo il 4-3-3. In porta conferma per Szczesny, che dovrebbe guidare la linea difensiva composta da Danilo, Rugani, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo sicuri del posto Rabiot e Bentancur, mentre Ramsey è al momento in vantaggio su Matuidi per un’ultima maglia. In avanti tridente “obbligato” composto da Cuadrado, Dybala e Ronaldo.

