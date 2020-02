Spal-Juventus, espugnato il 32esimo stadio dal 2011

TORINO- Grazie ai gol messi a segno da Ronaldo e Ramsey la Juventus batte la Spal e allunga momentaneamente al primo posto in classifica. Successo esterno che mancava da un paio di gare e tre punti guadagnati su un campo difficile, in cui negli ultimi anni si erano persi troppi punti. Come riportato da Opta, inoltre, questo è stato il trentaduesimo stadio espugnato dalla Vecchia Signora negli ultimi nove anni di successo in Italia.

