TORINO – Dopo il successo contro il Brescia, la Juventus ha una nuova occasione di archiviare il momento negativo. Sabato alle 18 i bianconeri affronteranno la Spal in trasferta in quello che potrebbe rivelarsi un turno agevole soltanto all’apparenza. Lo sa bene Maurizio Sarri, che domani alle 13:15 risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa e presenterà la sfida.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<