Spal-Juventus, CR7 fa 1000 in uno stadio nuovo

TORINO – Cos’altro si potrebbe aggiungere all’ormai sconfinata carriera di Cristiano Ronaldo? Sabato il fenomeno portoghese raggiungerà un altro traguardo storico: la presenza numero 1000 da professionista. CR7 dovrebbe scendere in campo da titolare contro la Spal, potendo così festeggiare le 1000 presenze in uno stadio in cui non ha ancora mai giocato. Il Paolo Mazza di Ferrara manca al portoghese, che l’anno scorso saltò la trasferta contro la Spal per infortunio.

