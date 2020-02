Spal-Juventus, a centrocampo solo Bentancur senza dubbi

TORINO – Un campo ostico, un ottavo di Champions League alle porte e tanti ballottaggi. È questa la situazione in cui si trova la Juventus, arrivata alla mattina del 22 febbraio. I dubbi di formazione sono parecchi per Maurizio Sarri, che a centrocampo dovrà fare a meno di Pjanic e riuscire a gestire le rotazioni in vista del match di mercoledì. L’unico a non avere dubbi sulla propria presenza è Rodrigo Bentancur, che a 22 anni è sempre più un giocatore insostituibile per questa squadra. L’uruguaiano molto probabilmente agirà da regista, nel cuore del gioco bianconero e davanti alla difesa. Di fatto, il classe 1997 è l’unico in grado di ricoprire quel ruolo in assenza di Pjanic.

