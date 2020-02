Spal-Juventus 1-2: i bianconeri tornano a vincere in trasferta

TORINO – La Juventus torna a giocare in trasferta e nel primo tempo gli spettri delle ultime uscite si rifanno vivi. I bianconeri faticano ad aggirare la barricata ferrarese, facendo del possesso di palla sterile – tema che accompagna la Juve da più di una gara – e concludendo poco verso la porta. I lampi di Dybala prima e di Cuadrado poi regalano il vantaggio ai bianconeri alla fine della prima frazione. Cristiano Ronaldo festeggia la sua presenza numero 1000 da professionista con l’undicesima rete in altrettante partite consecutive. Nel secondo tempo si gioca più a calcio, la Spal è costretta a sbilanciarsi di più e i bianconeri attaccano gli spazi. La Juventus ci mette 15 minuti a raddoppiare il vantaggio con uno splendido suggerimento di Dybala che serve Aaron Ramsey. Finalmente arriva il gol del centrocampista dal centrocampista acquistato per segnare. Pochi minuti dopo un’ingenuità di Rugani manda sul dischetto Petagna e permette alla Spal di riaprire la partita. I bianconeri soffrono l’accenno di reazione della Spal, poi creano più di un’occasione per chiudere definitivamente il conto, ma qualche palo e un po’ di sfortuna non glie lo concedono. La Juventus torna quindi a vincere in trasferta, mostrando buoni segnali di ripresa dopo il momento negativo in vista dei prossimi match, più complicati e probabilmente più decisivi.

