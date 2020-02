Spal-Juve, Sarri tra i maestri di Gigi Di Biagio

TORINO – Gigi Di Biagio è arrivato soltanto da poche settimane sulla sua prima panchina di Serie A. L’ex allenatore della Nazionale Under 21 ha completato il suo percorso di formazione da pochi anni, e stando a quanto riferito da La Stampa, avrebbe visto proprio in Sarri uno dei suoi modelli. Cinque anni fa – racconta il quotidiano torinese – avrebbe incontrato l’attuale tecnico bianconero a Empoli per studiarne i metodi e il lavoro. Domani i due allenatori si affronteranno per la prima volta, e in un certo senso ci sarà un confronto tra allievo e maestro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<