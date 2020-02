Spal-Juve, l’azione decisiva della partita

TORINO – La Juventus vince a Ferrara grazie ad una rete di Ronaldo nel primo tempo e al raddoppio di Ramsey nella ripresa. Inutile il gol degli emiliani, dagli undici metri, che non riescono a riaprire una gara costantemente nelle mani degli ospiti. I bianconeri avrebbero potuto vincere con un margine più ampio se la sfortuna (ancora due pali colpiti) e la bravura dei difensori avversari non avessero in diverse occasioni evitato la rete per un soffio. Molto bella l’azione del primo gol, andiamo a rivederla.

Ottimo il movimento degli attaccanti bianconeri in occasione della rete di CR7. La difesa della Spal di Di Biagio è molto alta: Ramsey si posiziona tra le linee centralmente e, invece di dettare il passaggio in profondità, viene incontro alla palla per il suggerimento di Danilo.

Mentre Ramsey retrocede, Cuadrado, sulla destra, attacca lo spazio in profondità, con Ronaldo ancora alto ma largo a sinistra.

Il preciso lancio del gallese trova Cuadrado pronto a guadagnare il fondo e a mettere di prima la palla in mezzo per l’accorrere a gran velocità del portoghese che intanto ha attaccato la porta smarcandosi dalla guardia della difesa avversaria.

Una triangolazione ampia che ha coinvolto sul piano dello spazio praticamente tutto il fronte d’attacco e realizzata con giocate veloci e di prima intenzione.

