Spal-Juve, Higuain a rischio

TORINO – In casa Juventus tornano a tenere banco gli infortuni. Domani contro la Spal, Sarri non potrà contare su Pjanic e Douglas Costa, oltre che sul lungodegente Demiral. L’unico infortunato bianconero che potrebbe strappare una convocazione per la sfida di Ferrara è Gonzalo Higuain. Difficile che il ‘Pipa’, ancora alle prese con le terapie, possa partire titolare domani, ma tra i bianconeri attualmente in infermeria è l’unico che potrebbe partire per Ferrara. Al suo posto dovrebbe trovare spazio Dybala, che potrebbe partire nuovamente titolare al centro dell’attacco.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<