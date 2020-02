Spal-Juve, dieci tagliandi falsi venduti ai tifosi bianconeri

TORINO- La Guardia di Finanza ha sequestrato, nei dintorni dello stadio “Mazza”, ben dieci tagliandi falsi venduti ad alcuni tifosi della Juventus in occasione della sfida di sabato scorso con la Spal. I biglietti, malamente contraffatti, erano privi di varie generalità e i tifosi bianconeri possessori sono stati così vittime di una vera e propria truffa. Al momento sono inoltre in corso le indagini per capire chi, sul mercato, abbia dato il via alla vendita dei tagliandi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<