SPAL-Juve, bianconeri al Mazza per sfatare il tabù

TORINO – Come se le tante critiche e l’imminente match di Champions League non bastassero, la Juve oggi dovrà fare i conti anche con una piccola maledizione. Il Paolo Mazza di Ferrara è un campo ostico per i bianconeri, che dall’ultima promozione in Serie A della SPAL non sono ancora riusciti a espugnarlo. Un pareggio e una sconfitta, questi il bilancio della Juventus a Ferrara negli ultimi due anni. Alle 18 i bianconeri scenderanno in campo per tentare di staccare sulle inseguitrici sfatando quello che somiglia davvero ad un tabù.