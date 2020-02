SPAL, Di Biagio passa alla difesa a 4

TORINO – L’esonero di Leonardo Semplici ha portato un grosso cambiamento nella SPAL, che oggi alle 18 affronterà la Juventus. Gigi Di Biagio, nuovo tecnico degli emiliani, ha subito creato un punto di rottura tra la sua gestione e quella precedente di Leonardo Semplici. L’ex allenatore della Nazionale Under 21 è passato dalla difesa a tre, perno dell’assetto tattico della SPAL di Semplici, a una più canonica linea a quattro. Come ammesso da Sarri in conferenza, giudicare i risultati dopo una sola partita non è esercizio troppo praticabile, ma nella rincorsa a una salvezza difficile Di Biagio sta dimostrando di voler dare la sua impronta alla squadra.

