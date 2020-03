Spadafora: “La salute è il primo pensiero, un vita vale più di una partita”

TORINO- Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, in diretta negli studi di Domenica In, ha fatto il punto sul rinvio di alcune gare di Serie A a causa del Coronavirus: “Non sono stati tutti d’accordo e molti speculano dicendo che sono decisioni del Governo. Lo sport è un mondo autonomo, ho incontrato e avuto massima collaborazione con il presidente del Coni, Figc e le Leghe che prendono le decisioni. Per me rinviare e consentire di guardare questo sport è la cosa migliore, ma prima di tutto viene la salute. Dobbiamo bloccare i luoghi con un maggior numero di persone. Leggo polemiche sulle società di calcio su squadre penalizzate. La Lega di Serie A è autonoma, ha un calendario che può cambiare come vuole. Non è un problema nostro, è un problema della Lega. Dicono che alcune squadre potrebbero essere costrette a giocare di più: io penso anche ai 3 infermieri che sono chiusi in ospedale a Codogno, loro sì che sono sotto stress. Il mondo dello sport e del calcio non faccia ricadere sul Governo e sulla politica le loro scelte. Mi interessa che siano in salute i tifosi e i cittadini perchè la salute di una singola persona vale più di una partita”.

