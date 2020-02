Spadafora: “La Lega deciderà se Juve-Inter sarà trasmessa in chiaro”

TORINO – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, all’uscita dal Coni, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la possibilità di vedere la gara tra Juve e Inter trasmessa in chiaro: “Decideranno le Leghe. Io non entro nello specifico di queste decisioni, le uniche nostre disposizioni erano quelle di non giocare se non a porte chiuse. Se ci sono date disponibili per giocare più avanti va bene, anche perchè so che alcune società si sono lamentate di questa decisione”. Ma, nel frattempo, stanno circolando anche alcune grosse novità di mercato in vista della prossima estate. Agnelli pronto a ribaltare tutto, maxi rivoluzione in arrivo: c’è un giocatore bianconero che rischia grosso! >>>VAI ALLA NOTIZIA

