Spadafora: “Juve-Inter a porte chiuse, decreto firmato tra stanotte e domattina”

TORINO- Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha annunciato al tg2 che la gara tra Juve e Inter verrà giocata a porte chiuse: “Ci sono già provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima. Inizialmente erano per Lombardia, Veneto e Piemonte, ora abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. Resta il divieto di manifestazioni sportive, ma per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi. Il decreto verrà firmato tra stanotte e domattina”.

