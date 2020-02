Spa-Juventus, Chiellini torna titolare?

TORINO – L’infortunio gravissimo, il lungo stop, il ritorno in campo tra gli applausi e ora la prima presenza da titolare? Potrebbe essere questo il percorso di Giorgio Chiellini, a cui manca soltanto l’ultimo elemento per completarlo. Il capitano bianconero potrebbe tornare in campo dal primo minuto contro la Spal. Sarri ha ammesso che gli serve un altro piccolo passo per tornare al top della condizione, ma stando a quanto rivelato da Tuttosport, ‘Chiello’ potrebbe partire da titolare già oggi pomeriggio al Paolo Mazza. Il recupero del suo leader è fondamentale per la Juventus, che si appresta ad entrare nella fase più calda della sua stagione.

