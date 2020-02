Sostituzione Chiellini, applausi da tutto lo stadio

TORINO- Tornato in campo la scorsa settimana contro il Brescia, contro la Spal Giorgio Chiellini ha disputato la sua prima partita da titolare dopo l’infortunio al crociato, che lo ha tenuto fuori dallo scorso agosto. Contro i ferraresi, la gara del numero 3 è durata 54′ minuti, prima che mister Sarri lo richiamasse in panchina per far entrare De Ligt. Da evidenziare, però, sono i tanti applausi tributati dal “Mazza” all’indirizzo del centrale, che ha percorso un lungo giro di campo prima di accomodarsi in panchina. Una gran bella immagine questo tributo verso un grande campione del calcio nostrano.

