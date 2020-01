Sorrentino: “Data del ritiro? Non casuale, è l’anniversario di quando parai il rigore a Ronaldo”

TORINO- Stefano Sorrentino ha annunciato ieri la decisione di appendere i guantoni al chiodo. Si è chiusa così, per l’ex Chievo, quella che è stata una più che onorevole carriera, in cui ha avuto anche l’onore di parare l’unico rigore sbagliato da Cr7 da quando è in Italia. Ai microfoni di Libero, l’ormai ex portiere ha dichiarato: “Non è stata casuale questa data. Il 21 gennaio 2019 ho parato un rigore a Ronaldo e sono stato l’unico a riuscirci in Italia fino ad ora. Dopo la retrocessione, però, hanno deciso di non confermarmi. Ho ricevuto diverse richieste da club di A e D. Ho parlato per un ritorno a Palermo, mentre n B avrei giocato solo per il Chievo”.