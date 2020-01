Solskjaer: “Pogba? È stanco di stare fuori, non vede l’ora di tornare in campo”

TORINO- Ole Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato di Paul Pogba in conferenza stampa. Il francese, al centro di numerose voci di mercato, è stato attaccato per il suo scarso impegno, ma il mister norvegese lo ha difeso a spada tratta: “Paul ha avuto una stagione sfortunata a causa dei continui infortuni, ha un disperato bisogno di tornare in campo. Il suo unico pensiero, al momento, è tornare a giocare a calcio, che è la cosa che lo diverte di più al mondo. Lo vedo stanco di stare fuori in disparte. Il ragazzo si è sempre comportato da grande professionista, non ho dubbi che si divertità molto al suo ritorno”.