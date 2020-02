Smalling, Roma non convinta del riscatto

TORINO- Chris Smalling, dopo le sfortunate stagioni di Manchester, si sta affermando come uno dei migliori difensori del nostro campionato con la casacca della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il club giallorosso potrebbe non riscattare il centrale, visti i 20 milioni di euro richiesti dai Red Devils (oltre ai 3 milioni di ingaggio per il giocatore). Una situazione che potrebbe favorire la Juventus, in cerca di un centrale con cui rimpiazzare il partente Rugani.

