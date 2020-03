Smalling, concorrenza dall’Inghilterra

TORINO- In attesa di conoscere il calendario dei prossimi impegni, la Juventus sta lavorando sui possibili colpi di mercato per l’estate. Tra gli obiettivi della dirigenza c’è quello di rinforzare la difesa, reparto che potrebbe perdere Rugani, destinato alla cessione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul centrale inglese c’è però la concorrenza di Everton e Tottenham, pronte a riportarlo in Premier. Più lontana una permanenza a Roma, con il club giallorosso che fatica a trovare l’accordo per il riscatto dallo United.

