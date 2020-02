Smalling: “A Roma amore incredibile per me e la mia famiglia, spero duri a lungo”

TORINO- Chris Smalling, centrale inglese seguito anche dalla Juventus, ha allontanato l’addio alla Roma ai microfoni di Sky Sports UK: “Quando sono arrivato in Italia è stato emozionante ma anche preoccupante, non sapevo cosa aspettarmi. Considerando il modo in cui è andata, però, quella sul mio futuro sarà una decisione interessante da prendere. Io e la mia famiglia percepiamo un amore incredibile e spero duri a lungo. I miei compagni mi hanno detto che se dai tutto in campo, l’amore che puoi ricevere da questa città è incredibile. Quando la Roma ha chiamato non c’era niente di meglio per me. Abbiamo parlato e concretizzato subito il trasferimento”.

