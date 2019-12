Sky Sport: Juve-Kulusevski, passi in avanti nella trattativa

TORINO- La sfida tra Juventus e Inter è quella che maggiormente sta caratterizzando questa stagione. Bianconeri e nerazzurri, però, non si scontrano solamente in campo, ma anche sul mercato. Diversi gli obiettivi in comune dei due club, tra cui Dejan Kulusevski, rivelazione del Parma. Il giovane attaccante svedese, negli scorsi giorni, sembrava ad un passo dalla firma con il club meneghino, ma la situazione sarebbe cambiata nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i campioni d’Italia avrebbero sorpassato l’Inter e sarebbero ora in vantaggio per l’acquisto del classe 2000. Riportati, inoltre, alcuni dettagli della trattativa: 35 milioni più un massimo di 10 di bonus nelle casse dell’Atalanta proprietaria del cartellino, con un contratto di 2 milioni l’anno fino al 2024 per Kulusevski, al quale manca solo la firma. Difficile vederlo all’ombra della Mole già a gennaio, ma Paratici potrebbe offrire agli emiliani il prestito di Marko Pjaca per convincerli a mollare il ragazzo. Ma attenzione perché poco fa è arrivata un’altra pesantissima notizia di mercato per la Juve. Si mette male, anche Sky Sport ha confermato: dopo Haland, adesso anche un altro grosso affare rischia di saltare! >>>VAI ALLA NOTIZIA