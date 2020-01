TORINO – L’ex centrocampista maliano della Juventus Momo Sissoko si è ritirato dal calcio giocato all’età di 34 anni.

Lo ha annunciato lo stesso giocatore maliano, con un messaggio condiviso nella trasmissione “Footissime” in onda in Francia su RMC: “Sono qua per dirvi che per me è finita, concludo qua la mia carriera calcistica. È una decisione molto difficile da accettare e da dire, il calcio è la mia vita. Ma è la decisione giusta”.