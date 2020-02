Simeone: “Lazio e Inter stanno bene, contento si stiano giocando lo scudetto con la Juve”

TORINO- Giornata di Champions League, che finalmente torna dopo più di un mese di stop. Subito grandi match, come quello tra Atletico Madrid e Liverpool, che eliminerà dalla corsa una delle protagoniste di questi ultimi anni. Diego Simeone, per l’occasione, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha parlato anche della lotta scudetto in Italia: “Lazio e Inter stanno molto bene e sono contento che, due delle mie squadre del cuore, stiano lottando per contendere lo scudetto alla Juve. I bianconeri vincono in continuazione da troppi anni”.

