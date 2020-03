Serie A, si può chiudere il 27 maggio

TORINO- Il caos Coronavirus ha coinvolto anche la Serie A che, dopo un periodo di primo sbandamento, sta pian piano prendendo le contromisure necessarie per portare avanti il campionato. Secondo quanto si apprende da La Repubblica, la Lega avrebbe inviato una richiesta alla UEFA, con la possibilità di chiudere la stagione il 27 maggio invece che il 24. Tre giorni di posticipo, che servirebbero per organizzare al meglio anche i recuperi delle partite rinviate in queste settimane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<