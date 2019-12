Serie A, la top 11 del decennio: ci sono sei juventini

TORINO- In vista del decennio che va chiudendosi oggi, Opta ha voluto stilare la formazione migliore della decade di serie A appena conclusasi. Sei i calciatori juventini presenti, che fanno della Vecchia Signora la squadra maggiormente rappresentata. Si parte dal portiere, con Buffon che batte la concorrenza di Handanovic e Szczesny. Difesa a quattro formata da Maicon (Inter e Roma), Bonucci, Koulibaly (Napoli) e Alex Sandro. A centrocampo possiamo invece trovare gli ex Vidal e Pirlo, con Hamsik (Napoli) a completare il terzetto. In avanti c’è Di Natale (Udinese) a far compagni agli argentini Higuain e Gomez (Catania e Atalanta).