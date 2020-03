Serie A, la FIGC sposta le iscrizioni al prossimo campionato

TORINO- Visto il difficile momento che sta vivendo l’Italia, la FIGC ha deciso di posticipare le date di iscrizioni dei club al prossimo campionato di Serie A: “Stante l’attuale situazione, anche alla luce delle auspicabili ulteriori disposizioni governative per agevolazioni fiscali e contributive, il Consiglio ha conferito delega al presidente federale per allineare le disposizioni della FIGC in materia e per valutare, ed eventualmente emanare, il differimento delle scadenze per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2020/2021 dal 22 al 30 giugno”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<