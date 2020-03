Serie A, in corso un consiglio straordinario della Lega

TORINO- A differenza di quanto comunicato in precedenza, la Lega ha deciso di riunirsi in queste ore per discutere in merito al da farsi riguardo le partite di campionato rinviate nell’ultima giornata a causa dell’ermergenza Coronavirus. A riportarlo è Sky Sport, che parla di una riunione in via del tutto straordinaria. Oltre a Juventus-Inter, sono da recuperare anche Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Sampdoria-Verona, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.

