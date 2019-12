Serie A, i primi cinque posti del decennio: la Juve regina incontrastata

TORINO- Il decennio è ormai giunto alla fine e, mentre ci si avvia a festeggiare l’arrivo del 2020, si susseguono le statistiche riguardanti il campionato. L’ultima è una speciale classifica che, così come accade dal 2012, incorona la Juventus come assoluta regina della Serie A. I bianconeri, dal 2010, hanno infatti conquistato ben 852 punti, 102 in più del Napoli secondo (744). Al terzo posto troviamo la Roma, rivale per lo scudetto nel biennio 2013/15, con 733 punti. Quarta e quinta posizione, invece, sono occupate dalle milanesi. Prima l’Inter a quota 658, che precede di soli tre punti i cugini rossoneri.