TORINO – L’assemblea di Lega in programma per oggi avverrà senza la presenza di quasi tutti i presidenti dei club di Serie A, che hanno comunicato via PEC la loro approvazione all’ipotesi del nuovo calendario. Cresce però l’attesa, perché nella giornata di oggi verranno comunicate con maggiore precisione le date dei recuperi e delle prossime gare da qui al finale di stagione.

