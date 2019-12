Sem (ag.Kulusevski): “Via a gennaio solo per l’occasione della vita”

TORINO- Con le sue prestazioni, Dejan Kulusevski si è attirato gli interessi dei top club italiani, pronti a duellare sul mercato già a gennaio per accaparrarsene il cartellino. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, però, l’agente Stefano Sem ha chiuso a una possibile partenza dello svedese già nelle prossime settimane: “Se andrà via a gennaio sarà solo per l’occasione della vita. Una soluzione allettante a livello sportivo, che non renda inutile l’interruzione del percorso di crescita intrapreso. In ogni caso sarà l’Atalanta a decidere del suo futuro. Estero? Ci sono molti club sulle sue tracce, specialmente in Premier League. Ci sono stati contatti già la scorsa estate, ma poi non se ne è fatto più nulla”.