Scomparso l’ex agente di De Ligt, lui lo ricorda sui social: “Grato di averti incontrato, sei la mia più grande ispirazione”

TORINO- È scomparso quest’oggi, all’età di 73 anni, l’ex centrocampista dell’Ajax di Cruyff Barry Hulshoff. Nel post cariera, l’ex centrocampista è stato poi stimato procuratore, avendo tra gli altri assistiti anche Matthijs De Ligt, attuale colonna della difesa della Juventus. Il centrale olandese, con il suo ultimo post sui social, ha voluto dare l’ultimo saluto all’ex procuratore e grande amico: “Barry, sono incredibilmente grato di averti incontrato. Mi hai sempre aiutato come mentore, agente ma soprattutto come migliore amico. I giorni e le ore in cui potremmo parlare e ridere del calcio insieme rimarranno sempre con me. Sei e rimani la mia più grande ispirazione. Mi mancherai Bar!”: