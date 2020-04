Schillaci: “Taglio stipendi? Un sacrificio necessario. Per lo scudetto l’Inter c’è ancora”

TORINO- Intervistato dal quotidiano La Stampa, l’ex attaccante bianconero Salvatore Schillaci ha affrontato alcuni temi riguardanti il campionato: “Scudetto? L’Inter può ancora dire la sua, ma servirà ritrovare la forma fisica e le motivazioni dopo questo periodo. La classifica traccia chiare gerarchie, ma si ripartirà da zero per altri aspetti. Taglio stipendi? Un’ottima cosa se tutti facessero un sacrificio in questo momento. Il risparmio ottenuto potrebbe essere versato ad altri dipendenti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<