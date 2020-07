Sassuolo, Carnevali: “Nessun dubbio, De Zerbi resta con noi”

TORINO – (ANSA) – “Grazie al gioco di De Zerbi siamo riusciti ad avere una base solida e poi tutta la nostra squadra e lo staff è riuscita a restare in città durante l’emergenza. Comunque il nostro exploit è tutto merito di quanto fatto dal tecnico De Zerbi”. L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali si tiene stretto il suo allenatore e non ha alcun dubbio che resterà con il club neroverde anche in caso di offerte importanti da parte di grandi club: “Non ho il minimo dubbio che in caso di una offerta importante De Zerbi resterebbe con noi. So come la pensa, è una persona seria. Indipendentemente dal fatto che il contratto è stato rinnovato da poco, lui è una pedina fondamentale nella continuazione del progetto Sassuolo. Sono convinto che se ci dovesse esserci una offerta importante lui sarebbe il primo a non accettarla”. “Il nostro obiettivo – aggiunge Carnevali – è migliorarsi continuamente e guardare chi è davanti a noi per fare più punti”. (ANSA).

