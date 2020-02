Sarrismo sì, integralismo no

TORINO – Ieri in conferenza stampa Maurizio Sarri ha risposto all’ennesima domanda sulla sua filosofia di gioco. Il tecnico bianconero si è trovato a dover rispiegare perché il gioco di una sua vecchia squadra non sia replicabile in quella attuale. A fare notizia però è la risposta dell’allenatore, che ha definito il “Sarrismo” soltanto un’etichetta. Sarri ha confessato di doversi adattare alle caratteristiche dei suoi giocatori, evitando di commettere errori frutto di un integralismo ottuso. Il Corriere dello Sport prende spunto dalle dichiarazioni di ieri e titola: “Sarri contro il Sarrismo”, seguito da uno stralcio della conferenza del tecnico: “La mia filosofia non cambia, però non sono un integralista e rispetto i campioni che fanno la differenza”.

