Sarri, un mese che vale una stagione

TORINO- Dopo il ko di Lione, la Juventus ha un piede fuori dalla Champions League. Una situazione sicuramente inaspettata, specialmente dopo l’ottimo girone disputato, con ben 16 punti su 18 disponibili guadagnati dalla squadra. E così, il prossimo mese, sarà quello che varrà una stagione e, per mister Sarri, la conferma sulla panchina bianconera. A cominciare dal big match di domenica contro l’Inter, fino ad arrivare al ritorno di Torino (con la Coppa Italia nel mezzo), il tecnico toscano si gioca il futuro, sapendo che in caso di debacle una conferma per l’anno prossimo sarebbe improbabile.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<