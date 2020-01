Sarri: “Stasera bene contro una squadra forte. Ronaldo difficilmente migliorabile, il ritorno a Napoli mi emoziona”

TORINO- Maurizio Sarri, ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato la vittoria per 3-1 sulla Roma in coppa Italia: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato il calo nella ripresa che li ha riportati in partita. Nel complesso bene contro una squadra forte e dal buon palleggio. Buffon? Non bisogna farsi condizionare dall’età, è ancora un portiere di alto livello e sta bene. Attacco? Hanno fatto bene. Costa chiaramente non è ancora al massimo, però è in netto crescendo. Ronaldo è in condizioni straordinarie, segna con un ritmo impressionante. Difficile si possa migliorare a livello individuale, perchè è uno dei migliori di tutti i tempi. Sarebbe una fortuna enorme. Vogliamo aiutarlo a conquistare il sesto pallone d’oro, farebbe felici tutti. Può invece migliorare in qualche movimento difensivo. Higuain? Mi dispace che non sia riuscito a segnare perchè lo meritava, però ha fatto una prestazione ottima. Modulo? Abbiamo pensato fosse un vantaggio avere tre attaccanti per pressarli tre contro tre. Questa squadra fortunatamente può adattarsi a più moduli, che per me sono anche i più cari. Gol Bonucci? I quattro giocatori in fuorigioco erano in troppi. Due possono essere una scelta, ma lì erano in troppi. Terzini? In questo momento abbiamo Cuadrado che ha avuto l’influenza e Alex Sandro che aveva un problema fisico. In caso di necessità c’è anche Matuidi da adattare perchè ha già giocato in quel ruolo. Napoli? Sono forti, anche se hanno avuto un periodo difficile. I grandi club nelle gare singole sono sempre estremamente pericolose, mi aspetto una gara difficile. Chiaramente mi emoziona tornare lì perchè è stata un’esperienza molto sentita per me. Rugani? Partita di ottimo livello, questi segnali mi soddisfano”.