Sarri: “Squadra in crescita, non era facile vincere qui. VAR non funzionante? Avessero dato a noi un rigore così sarebbe venuto giù il mondo”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha analizzato il successo per 2-1 sulla Spal: “Abbiamo avuto diverse palle gol, dovevamo chiudere prima la partita e invece l’abbiamo tenuta viva. La sensazione è che la squadra sia in crescita e abbiamo preso un altro palo nelle ultime tre partite. Gol subito? Stiamo subendo tanti gol su rigore. Oggi ne abbiamo preso uno con il VAR non funzionante, a parti invertite sarebbe venuto giù il mondo. L’arbitro mi ha spiegato che, se il VAR non funziona, si può dare un’indicazione, ma mi sembra un’ingiustizia perchè se ci sono problemi decide il direttore di gara. Credo di essere il primo allenatore a subire un rigore contro con il VAR non funzionante, ma poi La Penna mi ha spiegato che fa tutto parte del regolamento. Chiellini? Ha fatto un’ora oggi, venti minuti con il Brescia e in questo tempo non abbiamo preso gol. Non è ancora al top, ma vista l’evoluzione degli ultimi dieci giorni può diventare un giocatore importante da mettere in campo. In certi momenti difendiamo anche in avanti, ma nei momenti in cui ciò non avviene diventiamo troppo passivi e prendiamo diversi tiri dagli ultimi 20/25 metri. Combattiamo con questo problema da inizio stagione, ma speriamo di toglierlo del tutto. Siamo in crescita, abbiamo ancora diversi margini. Oggi ci siamo applicati molto bene, non era facile a tre giorni dalla Champions stare con la testa a questa gara. Obiettivi? C’è il campionato, poi la Champions rimane un sogno. Nella vita è più bello rincorrere i sogni, ma è chiaro che in Europa è sempre difficile e più vai avanti più diventa dura. Siamo una buonissima squadra, ma sappiamo che ce ne sono di più forti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<