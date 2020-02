Sarri, prove di Champions League contro la Spal

TORINO – Il match del Paolo Mazza di domani alle 18 sarà fondamentale per la Juventus, che punta a conservare, e magari consolidare, il primato in classifica. Ma oltre a questo, la sfida contro gli emiliani può servire a Sarri per testare le ultime novità tecniche in vista della gara di mercoledì contro il Lione. È probabile l’inserimento di Aaron Ramsey da mezz’ala, con il gallese chiamato a dare quella scintilla in più che manca al centrocampo bianconero. L’esperimento, così come quello che rivedrebbe Cuadrado schierato da ala offensiva, in caso di esito positivo potrebbe anche essere riproposto mercoledì.

