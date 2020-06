Sarri: “Mi è piaciuta la mentalità offensiva, Higuain è un giocatore importante che ci darà tanto. Pjanic? Non so nulla, ma non si farà distrarre dalle voci sul suo conto”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha analizzato il largo successo della sua Juventus sul Lecce: “Ho visto una partita più sofferta di quella Bologna, specialmente ad inizio gara. La mentalità mi è piaciuta, perchè anche a gara chiusa abbiamo continuato ad attaccare. Giocando ogni tre giorni, però, può succedere un approccio sbagliato, poi chiaramente l’espulsione ci ha favoriti. Ora pensiamo a noi e continuiamo a fare risultati, mantenendo la mentalità di stasera nonostante le difficoltà che potranno arrivare. Higuain? Gonzalo, come detto ieri, ha passato un momento difficile a livello personale e globale. Il Covid lo ha colpito molto, lasciandogli un segno forte addosso perchè pensava che il calcio fosse una cosa di cui non preoccuparsi più. Poi ha avuto l’infortunio, ma sta tornando in condizione e sono contento che abbia segnato. Rimane un giocatore importante e ci darà tanto fino a fine stagione. Atteggiamento? I centrali difensivi erano costantemente davanti a me e hanno difeso molto bene in avanti. I centrocampisti non hanno fatto male, tutta la squadra ha sofferto fisicamente all’inizio. Bentancur, però, è stato uno di quelli che ha suonato la carica. Pjanic è andato in crescendo. La sostituzione di Rabiot è stata tattica per avere più ampiezza, non c’entrava con il suo rendimento in campo. Douglas Costa? Tenerlo in panchina è straordinario, soprattutto in un momento in cui gli avversari possono avere grandi cali nella ripresa. Sicuramente è un’arma eccezionale perchè può stravolgere le partite e lui lo sa. Pjanic? Non so se se ne andrà, la società non mi ha detto nulla. Il mercato inizia a settembre e Miralem, fino a fine agosto, sarà con noi. Spero resti anche dopo, ma si vedrà. Lui è un professionista serio, intelligente e credo non avrà alcun tipo di ripercussioni nelle prestazioni. Reti inviolate? In questo momento difendiamo bene a livello di squadra, nel contenere le ripartenze e quindi siamo messi in condizioni di fare meglio. Bonucci sta facendo bene, De Ligt si è adeguato subito e sta facendo partite di livello elevato. Mi dispiace per Rugani perchè meriterebbe di giocare, ma è difficile cambiare quando i centrali fanno così bene”.

