Sarri: “Litigio con Pjanic? Una grande bufala. Ronaldo? Spero torni presto ai suoi livelli. Le rime giornate di campionato possono contenere insidie”

TORINO – Alla vigilia di Bologna-Juventus, che vedrà i bianconeri tornare in campo per la Serie A, non ci sarà la conferenza stampa di rito. Maurizio Sarri infatti ha parlato ai microfoni di Sky Sport con Marco Nosotti, questa la prima anticipazione dell’intervista: “Pjanic? La notizia del nostro litigio è una grande bufala. È tra i giocatori che ho impiegato di più, è un ragazzo a cui sono molto vicino e a cui devo affidarmi perché ha un ruolo importantissimo nel centrocampo a tre. Coppa Italia? Perdere un trofeo è pesante, ma dobbiamo voltare pagina e guardare avanti. Condizione? Eravamo fermi da 60/70 giorni, lavorando per tre settimane non potevamo essere brillanti. Ronaldo? Il ragazzo ha fatto più di 700 gol partendo esternamente, Con il Milan decisi di puntare su Dybala centrale. Ieri ho parlato a lungo con Cristiano, spero torni presto ad essere l’attaccante che tutti siamo abituati a conoscere. Bologna? Ancora non ho risposte dalla squadra, chiaro possa contenere molte insidie questa gara. Loro giocano un buon calcio e sanno come rendersi pericolosi. Scudetto? La classifica dice Lazio e Inter come principali avversarie. Sono curioso di vedere le prime giornate, perchè possono contenere insidie anche per le avversarie”.

