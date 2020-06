Sarri: “Litigio con Pjanic? Una grande bufala”

TORINO – Alla vigilia di Bologna-Juventus, che vedrà i bianconeri tornare in campo per la Serie A, non ci sarà la conferenza stampa di rito. Maurizio Sarri infatti ha parlato ai microfoni di Sky Sport con Marco Nosotti, questa la prima anticipazione dell’intervista:

PJANIC – “La notizia del nostro litigio è una grande bufala. È tra i giocatori che ho impiegato di più, è un ragazzo a cui sono molto vicino e a cui devo affidarmi perché ha un ruolo importantissimo nel centrocampo a tre”.