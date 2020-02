Sarri in trincea

TORINO – Il periodo per nulla semplice che sta attraversando la Juventus porta Maurizio Sarri all’ennesimo esame. Il tecnico toscano stasera potrebbe riprendere terreno oppure sprofondare. Per il momento, come titola la Gazzetta dello Sport, è in trincea. Resterà da vedere se il match di stasera porterà buone notizie, magari attraverso una prestazione rassicurante, o se solleverà altri dubbi. Al campo di San Siro il verdetto.

