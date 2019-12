Sarri: “Fase di alti e bassi, ma è normale. Il tridente dipende dalle situazioni, nel 2020 vogliamo vincere e convincere”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha parlato di passato, presente e del futuro della sua Juve: “In Premier sono migliorato molto. È un campionato di grande livello e di un bellissimo ambiente. Mai un insulto in uno stadio avversario, bambini sempre presenti. Spero di fare in tempo a vedere lo stesso anche qui in Italia. Le mie soddisfazioni più grandi, durante l’annata al Chelsea, sono state il 4-1 all’Arsenal e la gara in casa con il City. Napoli? Sono legato a quell’ambiente e al gruppo, che mi ha permesso di fare un grande salto di qualità. Juve? Siamo in fase di alti e bassi, ma è normale. Non si può avere tutto e subito, serve pazienza. Anche il Liverpool ci ha messo tempo e ora è sul tetto del mondo. Alcune volte giochiamo da squadra, altre meno. Difesa? Dobbiamo migliorare, contestualmente alla crescita di giovani elementi come Demiral e De Ligt. Champions? In Europa non è mai facile giocare, ma per noi è un obiettivo. Siamo consapevoli dei rischi che corriamo giocando contro avversari di così alta qualità. Tridente? Dallo schieramento con Bernardeschi o Ramsey trequartista o con i tre in linea dipende dalle situazioni. Cosa chiedo al 2020? Vogliamo vincere e convincere. Fino ad ora il predominio sulle partite che voglio si è visto solamente a sprazzi”.