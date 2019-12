Sarri: “Eravamo in partita, il 3-1 lascia il tempo che trova. La sconfitta non influirà sul resto della stagione”

TORINO- Dopo la sconfitta per 3-1 patita per mano della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa: “Eravamo in partita, ma la mia sensazione è che ci fosse un deficit di energie fisiche e mentali. Può succedere dopo così tante gare in pochi giorni. Abbiamo sfiorato il pareggio nel finale, il 3-1 lascia il tempo che trova. De Sciglio? Mattia è un destro naturale, sta bene in quella posizione. A inizio stagione giocava lì, poi l’ho spostato a sinistra per esigenze. Era in un buon momento e mi sembrava normale farlo giocare. Tridente? Hanno fatto la gara che dovevano fare, ma probabilmente eravamo a corto di energie. La sconfitta non influirà sul resto della stagione, mancano ancora cinque mesi e i ragazzi non si lasceranno certamente condizionare. Lazio? Hanno grande fiducia e sono in un ottimo momento, non gli servono ulteriori iniezioni. L’allenamento di ieri è stato forse il migliore della stagione e mi ha dato sensazioni che forse non erano veritiere…Riposo in meno? Il calendario era questo, lo conoscevamo. Dovevamo essere bravi a superare le difficoltà. C’è amarezza, certo, ma continuo a guardare avanti con molta fiducia. “. Ma intanto, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa bomba di mercato. Dopo Mandzukic, fuori un altro: nuova cessione in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA