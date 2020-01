Sarri: “Dovevamo chiuderla prima, troppo passivi sul gol preso. Inter o Lazio? Paura per il calcio non ne ho”

TORINO – Ecco le parole di mister Sarri dopo la vittoria della sua Juventus contro il Parma ai microfoni di Sky Sport: “Contro la Lazio abbiamo sbagliato due partite mettendoci del nostro, ma sono state due parentesi visto che la squadra è in crescita. Stasera meno puliti del solito, abbiamo la responsabilità di non averla chiusa prima e come succede spesso, in queste situazioni, si finisce per soffrire contro una squadra in salute come il Parma. Stessa formazione? Non mi interessa, guardo chi è in forma e chi no dopo ogni partita. Con Douglas Costa abbiamo cercato di trovare il gol per chiudere la partita, visto che non ci siamo riusciti prima.

Rabiot? L’unico problema è che gioca a destra, ma ha qualità fisiche impressionanti per fare bene ed è in crescita. Ramsey? Anche all’Arsenal spesso giocava da trequartista. Sono due ragazzi che hanno avuto infortuni che non li hanno fatti allenare molto, ma mi sembra siano sulla giusta strada.

Gol Cornelius? Bastava un po’ di passività in meno per non prendere quel gol. Eravamo troppo fermi, sia fisicamente che mentalmente. Eravamo in crescita sui piazzati contro, stavamo facendo bene da diversi mesi, ma il Parma è specialista in questo tipo di azioni.

Champions? È un discorso a parte. Dobbiamo crescere di intensità mentale, nella gestione dei momenti della partita. Palleggiare nella nostra metà campo non mi piace, soffrire in area di rigore non va bene. Dopo l’ingresso di Higuain il messaggio era quello di andare a chiuderla ma non è successo.

Ronaldo? È un fuoriclasse, che a volte crea un problema ma ne risolve cento. Il resto dell'organizzazione deve girare intorno a lui. Inter o Lazio? Paura per il calcio non ne ho, ma ne ho per cose più serie".