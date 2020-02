Sarri divide tutti, anche alle Poste

TORINO – Non è la prima e certo non sarà l’ultima dichiarazione che farà discutere di Maurizio Sarri. Quella sull’impiego alle Poste Italiane, che servirebbe a non essere sotto esame, ha suscitato più che altro ironia. Pronta la risposta dell’azienda, che ha ricordato che per chi lavora alle Poste gli esami ci sono eccome. Maurizio Sarri continua a far discutere e a dividere le persone tra chi lo sostiene e chi lo ritiene inadatto al suo ruolo, arrivando a far parlare di sé tutti, in questo caso proprio tutti.

